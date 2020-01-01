Григорий Серёдкин Инспекция федерации баскетбола признала УДС «Молот» готовым к отборочным матчам чемпионата Европы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

Представители комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА) проинспектировали пермский УДС «Молот» перед матчами заключительного этапа квалификации Евробаскета-2022. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Специалистов интересовала готовность дворца спорта с точки зрения эпидемической безопасности. Так, в «Молоте» создана «чистая зона» для спортсменов, тренеров, спортивных медиков и других сопровождающих лиц. Вход в неё возможен только по специальным аккредитациям и при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

«Россия — первая страна, которая в этом отборочном цикле проводит матчи со зрителями. Поэтому для Международной федерации баскетбола и организаторов групповых матчей это первый опыт работы в новых условиях. Его мы будем транслировать на последующих турнирах. Сейчас к организации турнира нет никаких вопросов», — отметили в ФИБА.

Напомним, уже в конце этой недели Пермь примет заключительные отборочные матчи Евробаскета-2022 в группе «B». 18 февраля на пермском паркете встретятся сборные Италии и Северной Македонии (0+). 19 февраля — сборные Италии и Эстонии, а также Северной Македонии и России (все — 0+). 21 февраля сборная Северной Македонии сыграет с Италией (0+), а сборная России — с Эстонией (0+). Завершится отборочный цикл поединком сборной Эстонии и сборной Северной Македонии 22 февраля (0+).

Отметим, все сборные (сборные Италии, Эстонии, Северной Македонии и России), участвующие в групповых матчах, уже прилетели в Пермь. Все игроки и сотрудники команд находятся в «безопасном пузыре», который включает гостиницу, командный автобус и УДС «Молот».

Сборная России по баскетболу тренируется в Перми уже с минувшего воскресенья.

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