В городской градсовет направят четырёх депутатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская городская дума

В среду, 17 февраля, члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории при Пермской городской думе проголосовали о направлении в градостроительный совет при главе города Перми четырёх депутатов: Сергея Богуславского, Михаила Бесфамильного, Дмитрия Малютина и Евгения Глезмана.

Напомним, с 2021 года в регионе существуют два градсовета — при главе Перми и региональный градсовет.

Предполагается, что первый по-прежнему ограничится вопросами градостроительства краевой столицы, а второй будет затрагивать все территории края, в том числе и Перми. Накануне, 16 февраля, окончательно определён состав краевого градсовета, в который также вошли два депутата гордумы — Сергей Богуславский и Михаил Бесфамильный.

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