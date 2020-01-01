Мария Сыропятова В Пермском крае в январе 2021 года продолжился рост цен на куриное мясо Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в январе 2021 года килограмм куриного мяса в среднем стоил 145,20 руб., что на 1,28% больше, чем в конце 2020 года. В январе 2020 года куриное мясо продавалось по 133,76 руб. за килограмм, подорожав за год на 11,44 руб. Об этом сообщает Пермьстат.

Напомним, осенью 2020 года эксперты связывали рост цен на куриное мясо с подорожанием зерна и добавок к кормам. Обе тенденции были обусловлены конъюнктурой внешних рынков.

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