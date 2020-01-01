Елена Лодыгина журналист «Магнат» получил разрешение на достройку торгового центра на Монастырской, 2б Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент градостроительства и архитектуры Перми 15 января 2021 года выдал ООО «Магнат» разрешение на строительство торгового центра на ул. Монастырской, 2б. Здание планируется достроить в течение полугода. Площади будут сдаваться в аренду, профиль и состав арендаторов пока не называются. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Отметим, здание недостроенного торгового центра располагается на двух земельных участках площадью 680 кв. м и 2,83 тыс. кв. м. Площадь застройки составляет 1,89 тыс. кв. м, общая площадь шестиэтажного объекта, включая один подземный этаж (подвал), — 10,46 тыс. кв. м. В 2018 году разрешение на строительство здания у ООО «Магнат» было отозвано после внеплановой проверки краевого министерства строительства.

Позднее Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия и администрация Ленинского района Перми обратились с исками в Арбитражный суд Пермского края о признании здания на ул. Монастырской, 2б самовольной постройкой и сносе.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края в качестве аргументации по делу заявляла, что здание будущего многофункционального центра находится в историко-культурной зоне, администрация Ленинского района доказывала, что объект создаёт угрозу для жизни населения, так как построен с нарушениями градостроительных норм. Эти факты якобы были установлены после внеплановой проверки краевого минстроя.

Тогда министерство строительства Пермского края выявило, что строительство ведётся на земельных участках в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Вокзал речной», в границах территории выявленного объекта культурного наследия достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод».

Смежные земельные участки, предоставленные под строительство, не были объединены в единый объект, подлежащий кадастровому учёту, с разрешённым использованием такого земельного участка. Также один из участков использовался не в соответствии с назначением.

В ходе судебного разбирательства ООО «Магнат» добилось объединения двух исков в одно дело и поддержало ходатайство истца о проведении экспертизы. Экспертизу проводило НИУ «Московский государственный строительный университет». Перед экспертами стояли три вопроса: соответствует ли объект проектной документации и градостроительным нормам, создаёт ли угрозу населению, и если создаёт, то можно ли достроить здание и при каких условиях. Эксперты пришли к выводу, что здание соответствует проектной документации, градостроительным и иным требованиям и не создаёт угрозу жизни и здоровью.

В октябре прошлого года Арбитражный суд признал недостроенное здание на ул. Монастырской, 2б законной постройкой. В конце прошлого года ООО «Магнат» вновь обратилось в горадминистрацию за разрешением на достройку здания.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.