«Уралкалий» вошёл в число лучших работодателей России Поделиться Поделиться Твитнуть

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. В списке лучших — компания «Уралкалий».

Она заняла в рейтинге 56-е место в категории «Крупнейшие компании» (более 5000 человек).

В 2020 году на участие в рейтинге было подано около 900 заявок, а общее количество финалистов превысило 500 компаний, что почти в два раза выше показателя за 2019 год.

События прошедшего года стали непростым испытанием для рынка труда, бизнеса компаний и их бренда работодателя, считают на hh.ru, чем объясняется рекордное число участников рейтинга и повышенное внимание к нему компаний и соискателей со всей России.

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