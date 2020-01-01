Роман Алексея Иванова «Псоглавцы» будет экранизирован Контракт подписан с продюсерской компанией Александра Роднянского Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Роман писателя Алеесея Иванова «Псоглавцы» будет экранизирован. Контракт подписан с продюсерской компанией Александра Роднянского. Об этом на своей странице в Facebook сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева.

«Это второй наш заход на фильм по этому роману. В 2011 году, сразу после выхода книги, мы уже передавали права на её экранизацию другой компании, но проект так и не состоялся. Вторая попытка для нас обычно счастливая: «Географ глобус пропил» и «Общагу-на-крови», «Сердце Пармы» и «Золото бунта» мы тоже продавали дважды. Так что терпения нам не занимать и с надеждой все всегда в порядке», — написала Юлия Зайцева.

Далее Зайцева описывает сюжет романа:

«Компания молодых продвинутых москвичей, которые познакомились в интернете, отправляется в глухую деревню… Вымирающая деревня на берегу тихой реки, заброшенная церковь с полустёртыми фресками, деградирующие жители, заросшее деревьями кладбище, пустая школа, торфяной дым… Ощущение безнадёги, тюрьмы и былого насилия, конфликт приезжих и местных, любовь московского парня к странной местной девушке… И что-то непонятное, пугающее с собаками в школе, в лесу, в церкви: с ними связана мистическая тайна деревни. Постепенно из мглы проступает первоисточник всего: псоглавцы».

Напомним, недавно Алексей Иванов заключил контракт на экранизацию своего романа «Блуда и МУДО». Над сериалом будет работать компания Look Film.

Действие романа происходит в вымышленном городке Ковязине, где в рамках оптимизации культурной сферы местный Дом пионеров превратился в МУДО («Муниципальное учреждение дополнительного образования»).

Ранее по книгам Алексея Иванова также сняли фильмы «Географ глобус пропил», «Тобол» (но Иванов снял своё имя с титров), телесериал «Ненастье», завершены съёмки «Сердца Пармы». Также на 2021 год анонсированы премьеры фильма «Общага-на-крови» и сериала «Пищеблок».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.