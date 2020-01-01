Елена Синица По роману Алексея Иванова «Блуда и МУДО» будет снят сериал Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Писатель Алексей Иванов заключил контракт на экранизацию своего романа «Блуда и МУДО». Об этом на своей странице в Facebook сообщила его продюсер Юлия Зайцева. Над сериалом будет работать компания Look Film.

Действие романа происходит в вымышленном городке Ковязине, где в рамках оптимизации культурной сферы местный Дом пионеров превратился в МУДО («Муниципальное учреждение дополнительного образования»).

Ранее по книгам Алексея Иванова также сняли фильмы «Географ глобус пропил», «Тобол» (но Иванов снял своё имя с титров), телесериал «Ненастье», завершены съёмки «Сердца Пармы». Также на 2021 год анонсированы премьеры фильма «Общага-на-крови» и сериала «Пищеблок».

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