Елена Синица Госдума окончательно приняла закон, запрещающий высаживать детей без билета из транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. В частности, запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцати лет, которые едут без сопровождения взрослых. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Мы считаем, оставлять ребёнка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создаёт угрозу его жизни и здоровью», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми. При отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

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