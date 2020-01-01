Оба компонента вакцины от коронавируса поставили более 6 тыс. жителей Пермского края
За сутки хотя бы один компонент поставлен более 2 тыс. человек
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По данным минздрава Пермского края, за минувшие сутки вакцина от коронавируса поставлена 2041 жителю Пермского края.
При этом первый компонент поставлен 1534 жителям, второй — 507.
Таким образом, с начала массовой вакцинации в регионе оба компонента поставлены 6,3 тыс. человек, первый — 21 тыс.
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