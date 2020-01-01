Оба компонента вакцины от коронавируса поставили более 6 тыс. жителей Пермского края За сутки хотя бы один компонент поставлен более 2 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным минздрава Пермского края, за минувшие сутки вакцина от коронавируса поставлена 2041 жителю Пермского края.

При этом первый компонент поставлен 1534 жителям, второй — 507.

Таким образом, с начала массовой вакцинации в регионе оба компонента поставлены 6,3 тыс. человек, первый — 21 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.