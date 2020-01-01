Татьяна Сукрушева В Перми в ходе проверок выявлено 64 технически неисправных автобуса Всего проверено 485 единиц общественного транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Перми в ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили 485 городских автобусов, 243 водителя были привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает прикамское ГИБДД.

В ведомстве уточняют, что самое частое нарушение — управление транспортным средством в неисправном состоянии. За четыре дня проверки было выявлено 64 технически неисправных автобуса, у двух из них неисправной была тормозная система.

По итогам проверки к административной ответственности привлечены 11 должностных и пять юридических лиц.

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