Первый дом в четвёртом квартале ЖК «Медовый» СПК ввёл в эксплуатацию на четыре месяца раньше срока Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «СтройПанельКомплект»

Застройщик «СтройПанельКомплект» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома на ул. Красавинской, 8, расположенного в четвёртом квартале ЖК «Медовый». Согласно проектной документации, ввод объекта был запланирован до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Это первый дом четвёртого квартала, где традиционно для застройки будет расположено четыре дома с просторным внутридворовым пространством. Новосёлам будет передано 146 квартир. Площадь дома составляет 7400 кв. м. Традиционно квартиры от застройщика сдаются с полной отделкой, выполненной в светлых бежевых тонах. Квартиры готовы к проживанию, и большая часть новосёлов заселяется сразу после получения ключей.

В ЖК «Медовый» возведено уже около 110 000 кв. м жилья из общего проектного объёма в 270 000 кв. м. Комплекс растёт, и ежегодно здесь заселяются новые дома. Рядом с комплексом завершается строительство детского сада на 280 мест.

АО «СтройПанельКомплект»

Напомним, в январе 2021 года ключи от своих квартир получали собственники дома, расположенного на ул. Строителей, 9. Для новосёлов ЖК «Медовый» год начинается с приятного события! Квартиры во всех комплексах СПК неизменно передаются участникам долевого строительства в срок.

Чистый воздух, спокойная атмосфера, просторные дворы, множество молодых семей с детьми, безопасность и функциональность внутридворового пространства. Всё это — комплексные районы застройки от компании «СтройПанельКомплект». Масштабные объекты застройщика реализуются поэтапно, ежегодно прирастая новыми домами.

Сегодня квартиры для покупки в ЖК «Медовый» застройщик предлагает в четвёртом квартале жилого комплекса. Отдел продаж АО «СтройПанельКомплект»: тел. +7 (342) 214-05-11.

www.spk.perm.ru

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Медовый-4».

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