Елена Синица В Прикамье число самозанятых достигло 26 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

По данным на 1 февраля 2021 года, в Пермском крае зарегистрированы 26 063 плательщика налога на профессиональный доход, то есть самозанятых граждан. Об этом сообщает краевое министерство экономического развития и инвестиций.

«По итогам года мы видим, что в среднем прирост самозанятых в месяц составляет 2-3 тыс. человек. На начало февраля в регионе было зарегистрировано 32,6 тыс. самозанятых. При этом почти 6,6 тыс. человек были сняты с налогового учёта — вновь стали индивидуальными предпринимателями или вошли в состав действующих фирм и организаций», — отмечает руководитель агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Екатерина Макаренко.

В этом году в агентстве прогнозируют увеличение показателя до 31 тыс. человек.

Напомним, что самозанятыми работниками считаются люди, перешедшие на специальный налоговый режим — от 4% до 6%. Они работают на себя, но, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не платят страховые взносы, а их доход не превышает 2,4 млн руб. в год.

На 31 декабря 2020 года, по данным ФНС, а качестве самозанятых числились 22,6 тыс. человек, на конец июня было 12,8 тыс. человек.

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