Мария Сыропятова Число самозанятых в Пермском крае за полгода удвоилось Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

По данным Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, на 31 декабря 2020 года количество самозанятых в регионе составило 22,6 тыс. человек, что на 76% больше чем в середине года (на конец июня таковых числилось 12,8 тыс.).

Примечательно, что в регионе продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей. На 1 января 2021 года количество ИП в регионе составило 64 тыс., что на 12% меньше чем 1 июля 2020 года.

Эксперты объясняли эту тенденцию влиянием пандемии, досрочным отменой ЕНВД и оттоком бизнеса в самозанятые.

При этом во втором полугодии 2020 года в регионе зарегистрировано 5,2 тыс. ИП, а 13,3 тыс. прекратили свою деятельность.

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