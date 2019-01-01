Мария Сыропятова Придавило короной В Пермском крае снижается предпринимательская активность Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество индивидуальных предпринимателей в Пермском крае за первую половину 2020 года снизилось на 648, в то время как в первом полугодии 2019 года наблюдался прирост их числа — на 742. Об этом говорят данные Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. По прогнозу краевого минэка, тенденция к сокращению числа индивидуальных предпринимателей в регионе сохранится до конца этого года.

В первом полугодии 2020 года в Пермском крае были зарегистрированы 4,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, сняты с учёта — 5,156 тыс. Из них 4,9 тыс. приняли решение о прекращении деятельности самостоятельно. Ещё 190 (3,7%) сняты в связи со смертью физического лица, 10 — в связи с признанием банкротства, 49 — в связи с аннулированием права иностранного гражданина проживать на территории Российской Федерации.

В первом полугодии 2019 года была обратная тенденция: 6,978 тыс. ИП были сняты с учёта, 7,720 тыс. — зарегистрированы.

Падение предпринимательской активности эксперты связывают в основном с влиянием на экономику пандемии. Однако есть и другие обстоятельства. «Ряд видов деятельности испытывают серьёзное давление из-за пандемии, — отмечает эксперт по реальному сектору экономики НИУ ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт. — Кроме того, влияние могли оказать досрочная отмена ЕНВД в регионе и введение института самозанятых».

Упразднение ЕНВД прежде всего привело к усложнению жизни для бизнеса, отмечает юрист Антон Любич. А сложившаяся эпидемиологическая ситуация, по его словам, чётко показала, что у предпринимателей нет баснословных доходов. У большинства финансовая подушка была на пару месяцев, и сейчас они стоят перед перспективой сворачивания бизнеса.

Споры о ЕНВД

Большинство предпринимателей, работавших в прошлом году в Пермском крае по единому налогу на вменённый доход, по итогам первого полугодия 2020 года перешли либо на патент, либо на упрощённую систему налогообложения (УСН). По данным УФСН по Пермскому краю, среди 30,277 тыс. переходов с ЕНВД большинство — на патент (14,213 тыс., или 46,95%) и на УСН (14,089 тыс., или 46,53%). В УФНС по Пермскому краю направлено девять уведомлений о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, 101 — о переходе на налог на профессиональный доход, 1865 индивидуальных предпринимателей перешли или были автоматически переведены на общую систему налогообложения.

В краевом минэке считают, что к ЕНВД ближе патентная система налогообложения: при использовании патента налог также исчисляется не исходя из реальной величины дохода, а исходя из величины потенциально возможного к получению дохода. При этом в случае применения патентов существуют ограничения по выручке и численности сотрудников, которые составляют 60 млн руб. и 15 человек соответственно. Упрощённая система налогообложения также комфортна для применения бизнесом, поскольку для этого режима увеличены показатели выручки и численности сотрудников: ограничения по выручке составляют 150 млн руб., а количество сотрудников не должно превышать 100 человек.

По данным УФНС по Пермскому краю, 1284 предпринимателя, или 5,23%, работавших по ЕНВД, за первые полгода после его отмены приняли решение о снятии бизнеса с учёта. Предприниматель Валентина Власова отмечает, что среди её знакомых есть те, кто снялся с налогового учёта, но продолжает предпринимательскую деятельность.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов считает, что нелегальная работа бизнеса — проблема отдельных отраслей, которая напрямую с ЕНВД не связана. «Есть сигналы от предпринимателей о том, что некоторые их конкуренты ушли в тень, — отмечает Олег Жданов. — Работа бизнеса в тени — это скорее отдельная проблема, которую нужно решать. Она характерна для отдельных отраслей, например небольших строительных компаний, парикмахерских, автосервисов и такси. А меры поддержки бизнеса в период пандемии, в том числе снижение стоимости ставок патентов, оказали легальному бизнесу помощь».

Снижение стоимости патентов отмечают и в бизнесе. «Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, конечно, выиграли те, кто работал по УСН, — отмечает предприниматель Наталья Умнова. — Но и стоимость патента для бизнеса сейчас уменьшилась в два-три раза».

Казус самозанятых

Ещё одна тенденция — востребованность налога на профессиональный доход. За первое полугодие число самозанятых в Пермском крае выросло в девять раз (на 12 634). При этом 2541, или 20,11% новых самозанятых, ранее вставал на учёт как ИП. «Минимизация коммуникации с налоговой, упрощение схем ведения бизнеса, низкие налоговые ставки, а также свобода от ежедневной рутины офиса, — перечисляет доцент ПНИПУ Юлия Лекторова плюсы работы в качестве самозанятого. — Быть самозанятым — это даёт внутреннее ощущение приобщения к креативной экономике, когда каждый сам придумывает бизнес-идею на завтра».

Олег Жданов отмечает, что налог на профессиональный доход подходит скорее начинающим предпринимателям, поскольку наложенные на него ограничения не позволяют пользоваться им опытным бизнесменам. Низкая популярность налога на профессиональный доход среди действующих предпринимателей может объясняться и условиями этого налогового режима. У самозанятых не может быть наёмных сотрудников, а предельный годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. Для сравнения: ЕНВД не имел ограничений по годовой выручке, а предельная численность наёмных сотрудников не должна была превышать 100 человек. При этом, по данным краевого минэка, торговля была одним из популярных видов деятельности для предпринимателей, применявших ЕНВД.

Эксперты отмечают и другие особенности налога на профессиональный доход, которые не позволяют действующим индивидуальным предпринимателям воспользоваться его преимуществами. «Налог на профессиональный доход удобен тем, кто работает только с клиентами-гражданами, а также тем, у кого нет наёмных сотрудников. Например, это парикмахеры, юристы или репетиторы, — отмечает Антон Любич. — А если у бизнеса есть субподрядчики, он закупает что-то на рынке или есть наёмный персонал, то для предпринимателя работать через налог на профессиональный доход либо невыгодно, либо это просто запрещено законом. Прежде всего потому, что в этом случае платежи его контрагентов ему начинают привлекать внимание налоговиков. Это не значит, что последуют какие-либо санкции, но это почти наверняка приведёт к излишнему вниманию со стороны налоговой службы, на которое нужно будет тратить время. А если ты связан с какими-либо партнёрами, то важно подстраиваться под них, а также выглядеть надёжным и стабильным. Поэтому для значительной части малого бизнеса налог на профессиональный доход в принципе не востребован. Например, для рестораторов, владельцев небольших фитнес-залов или развлекательных центров. Для торговли он в принципе закрыт».

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