Григорий Серёдкин Пермская «Звезда» обыграла «Крылья Советов-2» на товарищеском турнире в Казани Пермяки одержали вторую победу на предсезонном турнире подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» успешно провёл второй матч на товарищеском Кубке Федерации футбола Республики Татарстан. Со счётом 2:0 команда Рустема Хузина обыграла соперника по группе «4» ПФЛ — самарские «Крылья Советов-2».

Счёт на девятой минуте открыл защитник пермяков Иван Князев, замкнувший подачу с углового от капитана «Звезды» Евгения Тюкалова. А под занавес первого тайма на 40-й минуте форвард нашей команды Александр Субботин эффектно замкнул прострел Даниила Зуева ударом пяткой. Во втором тайме счёт не изменился. 2:0 — уверенная победа пермского клуба.

Напомним, ранее «Звезда» успешно стартовала в турнире. Пермяки обыграли дубль ФК «Уфа», выступающего в Премьер-лиге со счётом 2:1.

Следующий матч на товарищеском турнире «Звезда» проведёт уже завтра. В 13:30 по пермскому времени «Звезда» сыграет с дублем нижнекамского «Нефтехимика» (0+). Последние два сезона команда из Татарстана проводит во второй по силе российской футбольной лиге — ФНЛ.

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