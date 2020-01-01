Григорий Серёдкин «Звезда» стартовала в казанском предсезонном турнире с победы Пермяки обыграли дубль ФК «Уфа» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» стартовал в казанском межсезонном Кубке Федерации футбола Республики Татарстан с победы. Со счётом 2:1 подопечные Рустема Хузина обыграли дубль башкирского ФК «Уфа», выступающего в Премьер-лиге.

На 40-й минуте встречи счёт дальним ударом открыл полузащитник «Звезды» Андрей Елисеев. А на 50-й минуте капитан «Звезды» Евгений Тюкалов точным ударом в касание из центра штрафной завершил комбинацию пермской команды. Под конец матча на 76-й минуте уфимцы счёт сократили — отличился Никита Машко.

Следующий матч на турнире пермяки проведут уже завтра. В 13:30 по пермскому времени «Звезда» встретится с дублирующим составом самарских «Крыльев Советов», которые проводят сезон-2020/2021 в ФНЛ (0+).

Ранее главный тренер «Звезды» Рустем Хузин рассказал, каких новичков он пожелал бы увидеть в составе пермского клуба в текущее межсезонье.

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