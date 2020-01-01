Елена Синица В 2021 году ПГНИУ откроет набор на 26 новых профилей подготовки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девять факультетов Пермского классического университета откроют набор по по новым профилям подготовки в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, в бакалавриате и специалитете ПГНИУ откроет набор учебных групп по 15 новым профилям подготовки, а в магистратуре — по 11 новым программам обучения.

На биологическом факультете для бакалавриата появятся такие программы, как экологическая безопасность и экспертиза, управление земельными ресурсами и биологический контроль окружающей среды, педагогическое образование — биология, для магистратуры — медико-биологические науки. На геологическом факультете появится новая программа для специалитета — геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Историко-политологический факультет откроет программы история и география (для иностранных граждан) — бакалавриат, мировая и российская политика: исследования и технологии, теория и практика исторических и археологических исследований народов Прикамья и Предуралья — магистратура.

Для бакалавров также появится новая программа на факультете современных иностранных языков и литератур — перевод и переводоведение (английский язык). На философского-социологическом факультете появится программа психология образования (бакалавриат).

На филологическом факультете появятся программы как для бакалавриата, так и для магистратуры. Русский язык как иностранный и китайский язык, русский язык как неродной и начальное образование, русский язык и литература, русская филология (бакалавриат). Современные филологические исследования, медиаобразование, тьюторство в образовании и педагогический фриланс, дополнительное образование в государственных и негосударственных образовательных организациях (магистратура).

На химическом факультете появится программа педагогического образования — химия и биология (бакалавриат). На экономическом факультете для бакалавриата откроют программы экономика предприятий и организаций, международный бизнес (на английском языке), управление человеческими ресурсами. Для магистратуры — анализ данных и принятие решений в экономике, Digital-маркетинг, стратегическое управление проектами и командами. Также появится новая программа для магистрантов на юридическом факультете — медиация и примирительные процедуры в социальной сфере.

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