Елена Синица Исследователи ПНИПУ разработали экспресс-анализатор коронавирусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Диалоговое окно анализатора с активированными сигналами (обнаружен антиген коронавируса SARS-CoV-2).

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Исследователи Пермского политеха разработали проект устройства для экспресс-анализа инфицирования коронавирусами. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Как пояснили в вузе, с помощью этого прибора можно будет «в домашних условиях за пять минут определить наличие антигенов коронавирусов человека и животных». Отмечается, что аппарат позволит ускорить выявление заражённых COVID-19 людей и снизить нагрузку на медицинских работников. Устройство сможет выявлять антигены к 12 типам коронавирусов. В их числе SARS-CoV-2, тяжёлый острый респираторный синдром SARS-CoV и ближневосточный респираторный синдром MERS-CoV.

Прибор состоит из шести модулей. На первом пользователь отправляет биоматериал для исследования в контейнер. Это может быть любая биомасса человека или животного, например, слюна, кровь или моча. На следующем модуле человек выбирает вид коронавируса с помощью барабана — механизма с диагностическим материалом. На третьем — специальный щуп забирает биомассу для анализа. Щуп представляет собой нитроцеллюлозную мембрану, которая содержит моноклональные антитела коронавируса. Затем необходимо подождать 5 минут. За это время образуется комплекс «антиген-антитело». Он перемещается вдоль тестовой мембраны. После модуль диагностики предоставляет результат тестирования. На последнем этапе происходит автоматическая дезинфекция контейнера.

На данный момент проект ожидает финансирования для выпуска прототипа.

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