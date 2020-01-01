Елена Синица В Перми проектирование достройки двух проблемных домов оценили в 49 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Фонд зашиты дольщиков Пермского края объявил конкурсы на проектирование достройки двух проблемных домов, расположенных в Кировском районе Перми: на ул. Кировоградской, 68а и ул. Ушакова, 34. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое правительство.

Согласно техзаданию, на разработку проектов даётся 10,5 месяца. Затем будут объявлены конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ. Кроме того, в соответствии с техзаданием, подрядчики должны будут в том числе провести обследование технического состояния домов. Максимальная цена контракта по дому на ул. Кировоградской составляет 23,87 млн руб., по дому на ул. Ушакова — 25,28 млн руб. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 28 февраля. В планах — достроить оба дома до конца 2023 года.

Напомним, ранее был объявлен аукцион по продаже пермского долгостроя на Екатерининской, 175. Продавцом выступает арбитражный управляющий объектов. Начальная цена составляет 259 млн руб. Дата начала торгов — 11 марта 2021 года, дата начала приёма заявок — 1 февраля.

Предмет торгов — недостроенное здание площадью 1,1 тыс кв. м в 22 этажа и готовностью в 62%. Общая площадь земельного участка, где он расположен, — 12,8 тыс кв. м, территория общего пользования — 220 кв. м. Строительство дома началось ещё в 2004 году. При этом Региональный фонд защиты прав дольщиков объявил конкурс на проведение технического обследования и разработку проекта достройки недостроенных объектов. Запрос на них продлится до 16 февраля.

Начальная (максимальная) цена контракта — 25,1 млн руб. Срок выполнения работ — 13 месяцев.

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