Татьяна Сукрушева На этой неделе более ста домов Перми окажутся без воды Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 15 по 21 февраля в Перми планируются отключения воды из-за планово-ремонтных работ примерно в сотне домов. Об этом сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».

С 10:00 16 февраля до 10:00 17 февраля отключения планируются по адресам:

— ул. Елькина, 12;

— ул. Краснофлотская, 28, 29а, 31.

С 13:00 20 февраля до 13:00 21 февраля — по адресам:

— ул. Архитектора Свиязева, 10, 11, 12, 17, 18, 18а, 19а, 20, 21, 25, 26, 26а, 2а, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58, 8;

— ул. Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 33, 6, 8;

— ул. Карпинского, 109, 125;

— ул. Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11а, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

— ул. Космонавта Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 54, 56а, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

— ул. Рязанская, 103, 105;

— ул. Чердынская, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 5, 6, 7а.

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