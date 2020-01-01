Елена Синица Назначена дата оглашения приговора бывшему вице-премьеру краевого правительства Роману Кокшарову Обвинение просит назначить ему три года условно Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

Экс-министру территориального развития и бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Роману Кокшарову судья огласит приговор 15 марта. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Ленинском районном суде.

Напомним, Кокшаров обвиняется по ст. 289 (участие в незаконной предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

По версии следствия, экс-министр управлял стройкомпанией ООО «ДСК «Магистраль», которая получала муниципальные контракты. А в 2017 году он якобы убедил главу Гайнского района Владимира Исаева ввести режим ЧС, хотя оснований для этого не было, что позволило организовать приобретение двух катеров стоимостью 18,4 млн руб. из регионального бюджета без проведения конкурсов. Кокшаров свою вину отрицает.

Гособвинение просит приговорить его к трём годам условного срока с испытательным сроком на два года.

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