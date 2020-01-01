Алиса Окулова В выходные в Пермском крае потеплеет до +1° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.stihi.ru

В выходные, 13 и 14 февраля, в Прикамье резко потеплеет. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ. Потепление вызовет глубокий средиземноморский циклон.

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, в субботу, 13 февраля, утром по югу Прикамья потеплеет до -5°…-7°, по северу — до -18°…-20°, а в Перми — до -8°. При этом интенсивность осадков увеличится. В южных районах края температура воздуха повысится до -1°…+1°.

В Перми пик потепления ожидается в ночь на воскресенье. В течение дня в воскресенье на территории Прикамья ожидается -3°…-10°, по северу и востоку края — до -15°…-18°.

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