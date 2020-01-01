Администрация Перми планирует приобрести 13 автобусов и 43 трамвая На это из бюджетов города и края планируется потратить 477,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми выпустила постановление, датированное 9 февраля, «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».

Согласно ему, в срок до 31 декабря за счёт бюджетных средств планируется приобретение 13 автобусов и 43 трамваев. Общая стоимость — 477,6 млн руб. Ровно половину средств планируется потратить из городского бюджета, вторую половину — из краевого.

На долю автобусов суммарные траты составят более 116 млн руб., трамваев — более 360 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.