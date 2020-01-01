В Прикамье — суточный рекорд по вакцинации от COVID-19 За минувшие сутки прививку поставили более 2,1 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным краевого минздрава, за минувшие сутки на территории Прикамья вакцина от COVID-19 «Спутник V» поставлена 2,1 тыс. добровольцев. Из них 1,5 тыс. поставили первый компонент, 622 — второй. Это самый крупный суточный показатель в регионе с начала массовой вакцинации.

Таким образом, на сегодняшний день в Пермском крае первый компонент вакцины поставлен 17,6 тыс. жителей, оба компонента — 5 тыс.

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