Алиса Окулова В день всех влюблённых «Флаэртиана» покажет фильмы о любви в онлайн-формате Поделиться Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «Уроки любви». Фото предоставлено организаторами просмотра.

Накануне и в День всех влюблённых, 13 и 14 февраля, организаторы фестиваля «Флартиана» покажут романтичные фильмы. Команда фестиваля даёт зрителям возможность вновь увидеть истории о любви, которые забрали три главных приза в 2020 году.

Фильмы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Play на сайте coolconnections.ru, где уже проходили показы конкурсных фильмов «Флаэртианы». Просмотр кинокартин бесплатный и будет доступен в любое время с 13 по 14 февраля по регистрации.

Зрителям покажут:



— картину «Горькая любовь» (18+) режиссёра Ежи Сладковского, которая взяла главный приз фестиваля. Горькая комедия о корабле с разбитыми сердцами и утраченными иллюзиями;



— фильм «Дитя любви» (16+) режиссёра Евы Малвад. Это портрет влюблённой пары, которая оказалась вне закона из-за своих чувств. Фильм получил приз за открытие новых тем и новых героев;



— «Уроки любви» (16+) — работа режиссёров Малгожаты Голишевской и Каси Матея. Это история свободолюбивой Йолы, которая ищет новую себя в 69 лет. Картина получила приз за оригинальное художественное решение.

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