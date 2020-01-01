Алиса Окулова
В день всех влюблённых «Флаэртиана» покажет фильмы о любви в онлайн-формате
Накануне и в День всех влюблённых, 13 и 14 февраля, организаторы фестиваля «Флартиана» покажут романтичные фильмы. Команда фестиваля даёт зрителям возможность вновь увидеть истории о любви, которые забрали три главных приза в 2020 году.
Фильмы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Play на сайте coolconnections.ru, где уже проходили показы конкурсных фильмов «Флаэртианы». Просмотр кинокартин бесплатный и будет доступен в любое время с 13 по 14 февраля по регистрации.
Зрителям покажут:
— картину «Горькая любовь» (18+) режиссёра Ежи Сладковского, которая взяла главный приз фестиваля. Горькая комедия о корабле с разбитыми сердцами и утраченными иллюзиями;
— фильм «Дитя любви» (16+) режиссёра Евы Малвад. Это портрет влюблённой пары, которая оказалась вне закона из-за своих чувств. Фильм получил приз за открытие новых тем и новых героев;
— «Уроки любви» (16+) — работа режиссёров Малгожаты Голишевской и Каси Матея. Это история свободолюбивой Йолы, которая ищет новую себя в 69 лет. Картина получила приз за оригинальное художественное решение.
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