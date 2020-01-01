На съёмки фильмов в Пермский край приехали актёры Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Вдовиченков. Фото: instagram-аккаунт Владимира Вдовиченкова

В Пермском крае проходят съёмки сразу двух кинокартин — «Подельники» (12+) Евгения Григорьева и «Чук и Гек» (6+) Александра Котта. Об этом сообщает «Рифей».

Съёмки первого проходят в районе п. Кын, второго — под Губахой.

На съёмочные площадки приехали два известных актёра — Павел Деревянко («Подельники») и Владимир Вдовиченков («Чук и Гек»). При этом на площадку второго в ближайшее время должна приехать известная актриса Юлия Снигирь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.