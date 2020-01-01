На съёмки фильмов в Пермский край приехали актёры Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко
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В Пермском крае проходят съёмки сразу двух кинокартин — «Подельники» (12+) Евгения Григорьева и «Чук и Гек» (6+) Александра Котта. Об этом сообщает «Рифей».
Съёмки первого проходят в районе п. Кын, второго — под Губахой.
На съёмочные площадки приехали два известных актёра — Павел Деревянко («Подельники») и Владимир Вдовиченков («Чук и Гек»). При этом на площадку второго в ближайшее время должна приехать известная актриса Юлия Снигирь.
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