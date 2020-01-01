Курирование городского департамента культуры вернулось к заму мэра по соцвопросам
Врио главы Перми Алексей Дёмкин подписал постановление о том, что курировать департамент культуры и молодёжной политики администрации города Перми будет заместитель главы по социальным вопросам Алексей Грибанов.
Постановление датировано 4 февраля.
Напомним, департамент в декабре прошлого года покинула Елена Неганова, врио начальника назначена Ирина Стрелкова. Предполагается, что новым руководителем станет нынешний заместитель министра культуры края Василий Головин.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.