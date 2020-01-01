Зампред краевого правительства и два министра избавились от приставки «и. о.» В статусе исполняющих обязанности остаются пять региональных министров Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Черников

пресс-служба правительства Пермского края

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников (курирует вопросы информационного развития, связи и туризма), глава минтарифов и энергетики Артём Балахнин и минзакупок Алексей Зарубин с четверга, 11 февраля, избавились от приставок «и. о.». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Таким образом, в нынешнем составе правительства в качестве исполняющих обязанностей остаются: Екатерина Тхор (минфинансов), Лариса Ведерникова (минимущества), Мария Макарова (Коми-Пермяцкий округ), Дмитрий Беланович (минприроды), Андрей Хорошев (мининформразвития).

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