Елена Синица Более половины жителей Прикамья назвали трату на продукты своей главной статьёй расходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 55 % жителей Пермского края сообщают, что еда является главной статьёй их расходов. Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru.

Кроме того, 45% респондентов больше всего денег тратят на аренду жилья и ипотеку, 35% — на коммунальные расходы, 18% — на кредиты. Ещё 13% жителей региона отметили в числе ключевых расходов детей, по 5% — транспорт, образование и уход за собой. По 3% назвали лечение и лекарства, одежду и обувь, а также досуг и отдых.

При этом отмечается, что жители края заметно реже других россиян тратят деньги на покупку одежды и обуви: 43% против 56%.

Помимо этого, в регионе существенно ниже доля тех, кто тратит деньги на уход за собой, лечение, связь и образование. При этом в Пермском крае выше доля тех, кто расходует заработок на аренду жилья или ипотеку (53% против 42%).

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