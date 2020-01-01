За сутки в Пермском крае от короновируса привились более 2 тыс. жителей Более 1,5 тыс. поставили первый компонент вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным краевого минздрава, за минувшие сутки вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена 2012 жителям Пермского края.

Из них 1522 жителям поставлен первый компонент вакцины, 490 — второй.

Таким образом, за всё время с начала вакцинации в Прикамье первым компонентом привились 16 107 человек, обоими — 4388 человек.

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