За сутки в Пермском крае от короновируса привились более 2 тыс. жителей

Более 1,5 тыс. поставили первый компонент вакцины

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вакцина

Фото: pharmapractice.ru

По данным краевого минздрава, за минувшие сутки вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена 2012 жителям Пермского края.

Из них 1522 жителям поставлен первый компонент вакцины, 490 — второй.

Таким образом, за всё время с начала вакцинации в Прикамье первым компонентом привились 16 107 человек, обоими — 4388 человек.

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