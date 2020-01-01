Ночь на 11 февраля стала самой холодной в Перми с 2017 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночь со среды на четверг, с 10 на 11 февраля, стала самой холодной в Перми с 2017 года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Температура воздуха в регионе опускалась до отметки -31,5°. Холоднее было только 26 января 2017 года, когда температура достигла -33,3°.

При этом на севере края было ещё холоднее, например, в Ныробе температура опустилась до -37°.

Отмечается, что в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно повышаться.

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