Елена Синица В январе в Прикамье заметнее всего подорожали виноград, помидоры и морковь Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 4,66% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь 2021 года в Пермском крае индекс потребительских цен на услуги и товары составил на 0,53%. Об этом сообщает Пермьстат.

Согласно данным статистики, наибольший рост цен отмечен на плодоовощную продукцию — 4,66%. Больше всего подорожали виноград (14,07%), бананы (6,75%) и яблоки (3,57%). Также на 14,49% выросла стоимость помидоров, на 12,4% — моркови. В то же время снизилась стоимость лимонов (на 5,12%) и апельсинов (8,78%).

Зафиксирован рост на макаронные изделия на 1,35% и крупы — на 0,32–0,85 %. Подешевели куриные яйца (на 0,72%) и сахар (на 3,67%). В пределах 0,58 –1,88 % сложился прирост цен на мясопродукты, креветки мороженые, икру лососёвых рыб, рыбные консервы, сметану и сгущённое молоко.

На потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в январе вырос незначительно — на 0,54%. Лидером по росту цены стала металлочерепица, за месяц её стоимость увеличилась на 28,81%.

Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов также возросла на 0,73%. Подорожали новые легковые автомобили отечественного производства на 2,42%, а также автомобили иностранных марок на 1,13%.

В сфере оказания услуг цены и тарифы в январе выросли в среднем на 0,48%. Особо выделяется в этой категории стоимость экскурсионных туров по России — на 20,77%. Снижение цен зафиксировано в гостиничном бизнесе — на 2,57–10,03%.

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