В 2021 году Пермь примет участие в реализации четырёх национальных проектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин доложил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину об итогах реализации нацпроектов в прошлом году и планах преобразования краевой столицы на этот год. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что, по итогам 2020 года, администрация Перми добилась хороших показателей по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Было отремонтировано порядка 1 млн кв. м дорог.

— В 2020 году Пермь участвовала в четырёх нацпроектах и выполнила их на 99%. Это связано с тем, что во время конкурсных процедур были сэкономлены денежные средства. При этом все запланированные объекты были построены. В 2021 году город также заявился на участие в четырёх нацпроектах — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», а также «Образование», — сообщил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин.

На реализацию национальных проектов из федерального и краевого бюджетов Пермь получит порядка 2 млрд руб.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать порядка 230 тыс. кв. м дорожного покрытия. Кроме того, начнутся знаковые реконструкции крупных объектов. В частности, на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина стартуют работы по преобразованию ул. Крисанова. Также городские власти продолжат строить школы и детские сады, все планы по строительству социальных объектов будут реализованы. Также Алексей Дёмкин отметил, что в январе более тысячи учеников приняло новое здание гимназии №3. В ближайшее время будут сданы четыре детских сада на улицах Байкальской, Евгения Пермяка, Желябова и Плеханова. В них смогут пойти более тысячи дошколят.

Дмитрий Махонин напомнил про обязательства городских властей по сдаче в этом году нового корпуса школы №93 в Свердловском районе. Алексей Дёмкин пояснил, что первый заявившийся подрядчик оказался недобросовестным, но были своевременно проведены новые конкурсные процедуры, по итогам которых на объект зашла надёжная строительная организация. Объект планируется завершить во втором квартале 2021 года, жители микрорайона в итоге получат качественный современный объект.

Губернатор также поручил временно исполняющему полномочия главы Перми обращать особое внимание на вопросы благоустройства и держать их на личном контроле. Это касается ремонта парков, скверов, фасадов домов. Алексей Дёмкин ответил, что к юбилею города запланирован большой объём работ в парках и скверах. Всего к юбилею города планируется отремонтировать и построить порядка 30 парков и скверов. В приоритете — обновление мест отдыха в районах.

— Значительное число жалоб поступает на содержание дорог, прошу вас максимально контролировать работу подрядчиков после снегопадов и во время перепадов температур. Особенно это касается тротуаров, — поручил Дмитрий Махонин.

Алексей Дёмкин сообщил, что все обращения жителей, в том числе поступающие в соцсетях и на портал «Управляем вместе», оперативно направляются в районные администрации для реагирования.

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