Елена Лодыгина журналист Минздрав сообщил об острой нехватке фельдшеров в школах Пермского края Школьным кабинетам не хватает 150 специалистов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Порядка 150 фельдшеров не хватает в школьных врачебных пунктах в Прикамье. Об этом во время заседания краевого правительства 10 февраля сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

По её словам, острую нехватку специалистов можно было бы компенсировать целевой подготовкой фельдшеров по той же схеме, которая сегодня используется при подготовке врачей на базе Пермского медуниверситета. То есть за счёт краевого бюджета оказывать студентам все меры поддержки во время обучения и обязывать специалистов трудоустраиваться именно в данное учреждение. В случае нарушения договора в отношении специалиста вводить штрафные санкции.

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