Елена Синица Электричка до Закамска может быть запущена в следующем году Одно из препятствий — передача путей порохового завода Поделиться Поделиться Твитнуть

Железнодорожные пути «Пермского порохового завода»

Константин Долгановский

Электричка, связывающая Пермь II с Закамском, может появиться в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время интервью «Вести-Пермь».

«Сейчас ведётся работа, чтобы мы передали от унитарного предприятия «Пермский пороховой завод» [железнодорожные] пути необщего пользования на баланс РЖД. Дальше наша задача, чтобы в Закамске, с осторожностью скажу, в 2022 году электричка была запущена», — рассказал Дмитрий Махонин.

Напомним, запуск электрички до Закамска обсуждался в 2020 году как часть дальнейшего развития пригородного железнодорожного сообщения с Краснокамском.

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