Из Перми в «Краснокамск» пущены «Ласточки» Первую неделю проезд в электропоездах — бесплатный для всех пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На направлении Краснокамск—Пермь ll начали курсировать​ электропоезда «Ласточка». В первую неделю курсирования​ проезд в направлении Краснокамска будет бесплатным для всех пассажиров, сообщают на сайте губернатора и правительства края.

Напомним, открытие​ движения пригородных электропоездов между Пермью и Краснокамском стало первым этапом совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края. Для этого на СвЖД поступили два поезда «Ласточка», отвечающие пожеланиям пассажиров в части комфорта, скорости и безопасности.​ На втором и третьем этапах (до конца 2022 года) предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков и трех остановочных пунктов (Никитино, Шоссейная, Заводская). В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов.

«Ласточки» по маршруту Пермь ll — Краснокамск следуют в режиме экспресса, с остановкой на станции Оверята. Время в пути составляет 52 минуты. Из Краснокамска электропоезд отправляется в 6:38, 7:40, 15:00, 17:02, 18:34. Из Перми — в 12:30, 15:12, 17:23, 18:54, 20:05 (время местное). Время отправления и прибытия электричек на станцию Краснокамск состыковано с графиком движения городского общественного транспорта и учитывает пожелания пассажиров.

По маршруту ежедневно будут курсировать современные «Ласточки» (два поезда по пять вагонов каждый). Они оборудованы комфортными креслами самолетного типа, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. Каждый поезд вмещает более 400 пассажиров.

Стоит отметить, что с​ 8 сентября стоимость поездки​ в одну сторону​ составит 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно будет приобрести как в электричке, так и в городском автобусе — его стоимость составит 90 рублей по модели «электропоезд + автобус».

В рамках подготовки к курсированию «Ласточек» СвЖД отремонтировала свыше 8 км пути, было проведено усиление контактной сети, оборудован железнодорожный переезд на перегоне Оверята—Краснокамск. На станции Краснокамск было установлено дополнительное освещение, построена пассажирская платформа с ограждением и теневым навесом, благоустроена прилегающая территория.

В следующем году краевые власти вместе с РЖД планируют запустить сообщение из Закамска в Пермь. В проекте предусмотрены остановочные пункты: они планируются на комплексе пермского «политеха», Сердечно-сосудистого центра и ТЦ «Спешилов» —​ территории, на которых будут развиваться социальные объекты.

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