Григорий Серёдкин Пермская «Звезда» поучаствует в ещё одном товарищеском турнире Он стартует в Казани уже в грядущее воскресенье Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» поучаствует в ещё одном товарищеском турнире в текущее межсезонье. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Так, с 14 по 18 февраля в манеже казанского стадиона «Центральный» состоится «Кубок Федерации футбола Республики Татарстан» (0+). Соперниками пермского клуба станут ФК «Зенит-Ижевск», ФК «Крылья Советов-2» (Самара), дублирующие составы ФК «Уфа» и ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск), а также казанская «Смена».

Напомним, ранее стало известно, что пермские ФК «Амкар» и «Звезда» поучаствуют в товарищеском турнире среди клубов ПФЛ и III дивизиона «Пермь Великая-2021» (0+). Матчи турнира запланированы с 22 по 26 февраля и пройдут на поле пермского футбольного манежа «Пермь Великая». В настоящее время организатором турнира решается вопрос о допуске зрителей на матчи в манеже. Календарь матчей «Звезды» на казанском и пермском турнирах будет опубликован дополнительно.

Подопечные Рустема Хузина вышли из зимнего отпуска во второй половине января и уже сыграли два товарищеских матча — разгромили пермский «Амкар» (5:0) и сыграли результативную ничью с ильинским «Ильпаром» — 3:3.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.