Григорий Серёдкин «Амкар» и «Звезда» поучаствуют в совместном товарищеском турнире Матчи пройдут с 22 по 26 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермские ФК «Амкар» и «Звезда» вместе поучаствуют в товарищеском турнире среди клубов ПФЛ и III дивизиона «Пермь Великая-2021». Матчи турнира запланированы с 22 по 26 февраля и пройдут на поле пермского футбольного манежа «Пермь Великая» (0+).

Вместе с пермскими клубами, в турнире поучаствуют четыре других команды. Это представитель группы «4» ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск». А также клубы III дивизиона — ФК «Спартак» (г. Туймазы), ФК «Металлург» (г. Аша) и ФК «Ильпар» (пос. Ильинский).

Напомним, ранее пермская «Звезда» вышла из отпуска и сыграла первый матч в 2021 году. Команда Рустема Хузина со счётом 5:0 обыграла возрождённый «Амкар».

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