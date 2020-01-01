Елена Синица ПДГК им. Кирова отремонтируют максимум за 3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявлен открытый конкурс на выполнение работ по текущему ремонту помещений, приведению в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК им. С. М. Кирова», расположенного по адресу ул. Кировоградская, 26. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, работы необходимо выполнить в течение 172 календарных дней с даты заключения договора. Максимальная цена контракта составляет 3 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 25 февраля.

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