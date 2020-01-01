Елена Синица
ПДГК им. Кирова отремонтируют максимум за 3 млн руб.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В Перми объявлен открытый конкурс на выполнение работ по текущему ремонту помещений, приведению в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ПГДК им. С. М. Кирова», расположенного по адресу ул. Кировоградская, 26. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, работы необходимо выполнить в течение 172 календарных дней с даты заключения договора. Максимальная цена контракта составляет 3 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 25 февраля.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть