Мария Сыропятова Краснодарский субподрядчик строительства пермского зоопарка признан банкротом Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отношении субподрядчика по строительству первой очереди пермского зоопарка — ООО «Фирма «СТУЗ» — открыто конкурсное производство. Согласно картотеке Арбитражного суда Краснодарского края, эта компания признана банкротом.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщается, что реестр требований кредиторов будет закрыт 14 апреля 2021 года.

Напомним, иски о признании ООО «Фирма «СТУЗ» банкротом были поданы десятью компаниями из Москвы, Перми и Казани. Первое заявление в арбитраж было подано 13 января 2020 года. В качестве конкурсного управляющего определён Максим Кадочников.

Ранее финдиректор компании Артём Юрьев был объявлен в розыск по делу о мошенничестве, заведённом по факту хищения средств при строительстве объекта. В июне 2020 года компания вступила в процедуру наблюдения.

Отметим, генподрядчик строительства зоопарка АО «РЖДстрой» ранее также подал иск к «Фирме «СТУЗ» о компенсации порядка 600 млн руб.





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