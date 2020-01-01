Активисты «Единой России» проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Мониторинг работы управляющих организаций проведут активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» в регионах с 8 по 22 февраля. Качество уборки снега и наледи будут оценивать председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать своё мнение можно по поводу не только очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок, сообщает пресс-службе регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«По выявленным в ходе мониторинга фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы — жилищные инспекции и прокуратуры — с просьбой принять соответствующие меры реагирования. Но для начала коллеги попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места», — рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он пояснил, что поводом к началу мониторинга «Единой России» стали многочисленные жалобы и сообщения из регионов.

«Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховки», — сказал координатор партпроекта.

Александр Козлов отметил, что всего этого можно избежать, если управляющие организации будут соблюдать действующие нормативы, вовремя исполнять свои обязанности.

В Пермском крае ситуацию мониторят представители партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

«Стоит отметить, что управляющая организация должна посыпать зимой дорожки песком и чистить снег и наледь на той территории, которая входит в состав общего имущества собственников. В случае если управляющая организация несвоевременно очищает придомовую территорию от снега и наледи, жители Пермского края могут позвонить на телефон горячей линии 202-54-56 и оставить своё обращение, в настоящий момент поступило уже более 700», — отметил региональный координатор партийного проекта «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов.

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