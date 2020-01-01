Елена Синица Минздрав расширил перечень лиц, входящих в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минздрав РФ изменил национальный календарь прививок. В него внесены приоритетные группы по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно утверждённому документу, теперь к приоритету первого уровня относятся также лица старше 60 лет, граждане, проживающие в городах с численностью населения более миллиона человек. В остальном документ остался без изменений.

Таки образом, к первой группе приоритета относятся работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, а также лица с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет, проживающие в миллионниках.

К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, пограничники, вахтовики, волонтёры, военнослужащие, работники организаций сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах старше 18 лет и призывники.

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