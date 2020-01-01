Григорий Серёдкин «Парма» дома обыграла эстонский «Калев» Пермяки не могли победить в УДС «Молот» четыре матча кряду Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл таллинский «Калев». Матч состоялся вечером 9 февраля на паркете УДС «Молот» и завершился со счётом 80:72.

Первую четверть матча команды провели почти на равных — 22:20. Во второй четверти пермская команда ушла в небольшой отрыв — 47:39.

А вот третью часть игры пермяки провели ощутимо хуже и счёт матча, казалось бы, приближался к равному — 63:57. Финальная четверть для нашей команды выдалась ещё более напряжённой. «Калев» почти догнал «Парму» по счёту. Однако осечки эстонской команды помогли «Парме» сохранить лидерство. В результате — 80:72 на табло и наша команда выстояла и одержала ценную победу в Единой лиге ВТБ.

Отметим, «Парма» не могла победить при родных трибунах уже на протяжении четырёх матчей подряд. Неудачная серия началась с домашнего поражения от «Астаны» 17 декабря. Затем 20 декабря команда Казиса Максвитиса уступила «Зелёна Гуре», а 9 января — казанскому УНИКСу. 1 февраля пермские баскетболисты не смогли одолеть полурезервный состав подмосковных «Химок».

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пармы» Адас Юшкявичус. На счету литовца — 19 очков. Столько же — у защитника «Калева» Майкла Кина. 10 очков набрал новичок пермяков Марцель Понитка. Девять очков на счету Николая Жмако.

Следующий матч пермяки вновь проведут против «Калева» и вновь дома — 12 февраля на паркете УДС «Молот». Старт игры запланирован на 19:00 по пермскому времени (0+).

Далее нашу команду ожидает выезд в Польшу на игру против «Зелёна Гуры». Матч состоится 8 марта (0+).

Ранее «Парма» узнала соперника в плей-офф Кубка ФИБА Европа, куда команда удачно пробилась в конце января. Им стал болгарский клуб «Рилски Спортист». Матчи стадии плей-офф еврокубка пройдут с 23 по 25 марта (0+).

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