Росреестр: в январе на кадастровый учёт поставлено девять новых многоквартирных домов в Перми Общая площадь построенного жилья — 230 тыс. кв. м. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю подвело итога ввода жилья за январь 2021 года.

Всего, по данным управления, на кадастровый учёт в регионе поставлено десять многоквартирных домов, девять из них — в Перми, один — в Пермском районе.

Общая площадь новых домов — 230 тыс. кв. м.

По географической «разбивке» три дома расположены в Индустриальном районе, по два — в Ленинском и Дзержинском районах, по одному — в Мотовилихинском и Кировском районах.

Единственный многоквартирный дом Пермского района расположен в Кондратово.

Введённые показатели в 2,5 раза превышают показатели января 2020 года, когда на кадастровый учёт было поставлено четыре многоквартирных дома.

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