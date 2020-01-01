За сутки прививки от коронавируса поставили 1,2 тыс. жителей Пермского края

Первым компонентов вакцинированы более 13 тыс. человек

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вакцина

Фото: pharmapractice.ru

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края вакцина от коронавируса «СпутникV» поставлена 1277 жителям.

При этом 944 человека вакцинированы первым компонентом, 333 — вторым.

Таким образом, за всё время с начала вакцинации первый компонент поставлен 13,1 тыс. жителей, второй — 3,4 тыс.

Всего с начала прививочной кампании в регион было доставлено 41,6 тыс. доз «СпутникаV».

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