За сутки прививки от коронавируса поставили 1,2 тыс. жителей Пермского края Первым компонентов вакцинированы более 13 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края вакцина от коронавируса «СпутникV» поставлена 1277 жителям.

При этом 944 человека вакцинированы первым компонентом, 333 — вторым.

Таким образом, за всё время с начала вакцинации первый компонент поставлен 13,1 тыс. жителей, второй — 3,4 тыс.

Всего с начала прививочной кампании в регион было доставлено 41,6 тыс. доз «СпутникаV».

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