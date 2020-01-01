Татьяна Сукрушева В Перми банку «Русский стандарт» грозит штраф до 500 тыс. руб. за звонок с рекламой услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермское УФАС уличило АО «Банк Русский Стандарт» в нарушении ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе» (запрет на распространение рекламы без предварительного согласия абонента). Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В УФАС пояснили, что им поступила жалоба гражданина на телефонный звонок от банка с информацией рекламного характера, несмотря отсутствие с его стороны предварительного согласия.

В ходе проверки установлено, что при проведение информационной рассылки сотрудник банка ошибся одной цифрой в номере, набрав другого человека. Таким образом, абонент без предварительного согласия получил рекламную информацию.

Тем не менее в отношении банка возбуждено административное производство, финансовому учреждению грозит штраф в размере 100–500 тыс. руб.

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