Мария Сыропятова В Пермском крае смертность за год выросла на 16,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году число смертей в Пермском крае выросло на 16,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Росстат. Средний показатель роста годовой смертности по России чуть выше: он составил +18%.

При этом в Приволжском округе самые высокие показатели роста смертности в Татарстане (+27,1%) и Башкирии (+21,6%).

Напомним, по данным краевого ЗАГСа, в январе этого года в Перми скончались 1492 человека, что на 238 больше, чем за тот же период прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.