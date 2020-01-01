Мария Сыропятова
В Пермском крае смертность за год выросла на 16,5%
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В 2020 году число смертей в Пермском крае выросло на 16,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Росстат. Средний показатель роста годовой смертности по России чуть выше: он составил +18%.
При этом в Приволжском округе самые высокие показатели роста смертности в Татарстане (+27,1%) и Башкирии (+21,6%).
Напомним, по данным краевого ЗАГСа, в январе этого года в Перми скончались 1492 человека, что на 238 больше, чем за тот же период прошлого года.
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