Мария Сыропятова В январе в Перми выросла смертность Зарегистрировано на 238 летальных случаев больше, чем в январе 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2021 года в Перми скончались 1492 человека, что на 238 больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает сайт газеты «Пятница» со ссылкой на данные краевого комитета ЗАГС.

В январе 2020 года в Перми было зафиксировано 1254 смертельных случая. При этом число родившихся также снижается: в январе 2021 года новорождённых было 890 человек, что на 160 меньше, чем в январе прошлого года. Число браков выросло: если в январе 2020 года было зафиксировано 330 браков, то за первый месяц текущего года — 434.

В Пермском крае также наблюдается рост смертности: в январе 2021 года в регионе умерло на 449 человек больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В январе 2020 года комитет ЗАГС Пермского края зафиксировал 3200 смертей, в то время как за первый месяц текущего года — уже 3649.

Число новорождённых в Пермском крае в январе 2021 года составило 2142 человека, что на 278 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число браков в январе 2021 года выросло до 870, что на 135 больше, чем в первом месяце 2020 года.

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