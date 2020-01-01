Мария Сыропятова В Перми на ул. Ленина открылось кафе корейской кухни Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, на ул.Ленина, 67 открылось кафе корейской кухни «Саджа». Об этом сообщается в соцсетях на странице заведения.

Отметим, что ранее в Перми открылось кафе корейского фастфуда Kannam Chicken в микрорайоне Парковом (ул. Каменского, 4б).

Ресторан китайской кухни InPekin работал в центре Перми, на ул. Ленина, 26, но на фоне пандемии в июле 2020 года владельцы были вынуждены принять решение о переезде заведения в район Южной дамбы, на Островского, 76б.

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