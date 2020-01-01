Ночь на среду будет самой холодной в нынешнюю зиму В Пермском крае температура воздуха может опуститься до -38° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночь со вторника на среду, с 9 на 10 февраля, будет самой холодной в нынешнюю зиму в Пермском крае. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

По их прогнозу, на большей части региона температура воздуха опустится до -35°, а возможно, и до -38°. Если реализуется второй вариант, то это будет самая холодная ночь не только нынешней зимы, но и последних трёх зим.

Что касается непосредственно Перми, то, по прогнозу Гидрометцентра РФ, в ночь на среду ожидается до -30°.

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